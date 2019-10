Bakkerstraat krijgt opknapbeurt Nele Dooms

13 oktober 2019

11u31 2

De Bakkerstraat in Grembergen krijgt een opknapbeurt. Het Dendermondse stadsbestuur laat de rijbaan en het voetpad renoveren. De werfzone bevindt zich tussen huisnummer 234 en het kruispunt met de Hermietstraat. Ook het kruispunt zelf wordt meegenomen. Voor de duur van de werken zal de Bakkerstraat afgesloten worden voor het verkeer. Chauffeurs moeten een omleiding volgen in beide richtingen via de Verbindingsstraat, de Zogsebaan, de Heirbaan en de Bookmolenstraat. Fietsers en voetgangers behouden wel doorgang. De werken zullen tot 7 november duren.