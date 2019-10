Bakermat geeft alweer nieuwe ondernemers de kans: With Baby Love palmt komende drie maanden pop-upstore aan Vlasmarkt in Nele Dooms

14 oktober 2019

12u41 1 Dendermonde Nicky Malfiet palmt met haar shop With Baby Love de komende drie maanden het pand van Bakermat aan de Vlasmarkt in hartje Dendermonde in. Daarmee biedt Bakermat alweer een broedplaats voor creativiteit en ondernemerschap. Nicky maakt haar webshop tastbaar in een pop-up. “Met honderd procent Belgisch, origineel en duurzaam”, zegt ze trots. Tussendoor kunnen bezoekers bij Klik terecht voor een lekkere kop koffie.

Twee jaar geleden startte Nicky Malfliet (37), leerkracht aan de Artevelde Hogeschool en mama van twee, de online webshop ‘With Baby Love’ op. “Niet dat het niet al druk genoeg was, maar ik wilde toch ook mijn dromen blijven najagen”, vertelt ze. “Het ondernemerschap zit in mij en het enthousiasme van andere starters charmeerde me. Ik wilde dat ook. De liefde voor mijn kinderen en de passie voor kwaliteitsvolle producten leidde tot de opstart van With Baby Love, een online conceptstore. Ik bied er alleen Belgische baby- en kindermerken aan. Daarvoor werk ik samen met andere Belgische ondernemers die hiermee bezig zijn.”

With Baby Love heeft maar liefst zeventig Belgische merken in het aanbod. “Dat wil zeggen dat zowel producten als ontwerp van Belgische makelij zijn”, legt Nicky uit. “De webshop draait goed, maar ik merkte bij veel ouders dat ze de spullen toch ook graag echt eens zien, voelen of vasthouden in plaats ze enkel te kunnen bekijken op een computerscherm. Een eigen winkel uit de grond stampen, is echter niet zo evident. Daarom ben ik zo blij dat ik deze kans via Bakermat krijg. Drie maanden lang zal een pop-upstore open zijn, waar iedereen langs kan komen om kennis te maken met het aanbod. Het is een interessante test om via een pop-upwerking uit te zoeken wat een fysieke winkel te bieden heeft voor mijn label. Valt dit mee, is de stap naar een vaste shop misschien wel gezet.”

Ecologisch en duurzaam

With Baby Love biedt niet alleen leuke kinder- en babykledij, maar ook speelgoed, meubeltjes, baby-uitzet, verzorgingsproducten en alles om feestjes te organiseren. “Voor wat we aanbieden, gelden enkele belangrijke criteria”, stelt ze. “Het moet niet alleen allemaal 100 procent Belgisch zijn, ook creativiteit is belangrijk. We zetten met plezier Belgische ontwerpers op de voorgrond. Extra leuk is dan nog als het handgemaakt is. En ecologisch en duurzaam dragen we hoog in het vaandel.”

Wie bij With Baby Love gaat shoppen, kan ondertussen ook eens binnen springen bij Klik. In het pand biedt Clifford Jordaens (37), de tweede ondernemer die van Bakermat kansen krijgt, een koffieshop. “Deze pop-up staat voor vegan, verpakkingsvrij en lokaal, maar vooral voor lekkere koffie”, zegt Clifford. “Het is mijn vriendin die me de passie voor goede koffie bijbracht. De pop-up is een ideale manier om eens uit te proberen of hier nog een plaats voor is in Dendermonde. Ik verwelkom graag zoveel mogelijk volk in een Scandinavisch interieur met Japans minimalisme. Het is overigens een droom om dat ook nog een te gaan combineren met kunst, want zowel ik als mijn vriendin zijn kunstenaars.”

With Baby Love en Klik zijn te vinden aan de Vlasmarkt in Dendermonde, aan de Oude Vismijn. Bezoekers zijn er welkom van woensdag tot zaterdag, telkens van 10 tot 18 uur.