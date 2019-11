Badmintonmarathon voor goede doel in sporthal Nele Dooms

22 november 2019

14u18 0 Dendermonde De badmintonclub BC Oudegem organiseert dit weekend voor de vierde keer haar “Badminton 4 Life”. De sportievelingen zamelen met deze marathon geld in voor het goede doel, in het kader van de Warmste Week. De opbrengst gaat naar de vzw Levensvreugde Verblijven in Aalst.

Badminton 4 Life vindt plaats op zaterdag 23 en zondag 24 november. Iedereen is een heel weekend in de sporthal van Oudegem welkom om er partijtjes badminton te spelen. Velden zijn te huur aan 15 euro per uur. “Jong en oud, recreant of doorwinterd badmintonner en alle mensen die hun warm hart willen tonen zijn welkom en kunnen meedoen”, zegt Stijn Peersman van de Oudegemse badmintonclub. “Voor wie ondertussen honger krijgt, voorzien we ook spaghetti, ontbijt en lunch.” Geïnteresseerden kunnen terecht in de sporthal van Oudegem, aan de Ouburg, op zaterdag vanaf 8 uur ‘s morgens en op zondag van 8 uur tot 12 uur.