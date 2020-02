Badmintonclub Drive haalt Belgisch Kampioenschap G-Badminton naar Ros Beiaardstad Nele Dooms

17 februari 2020

Badmintonclub Drive haalt het Belgisch Kampioenschap G-Badminton naar Dendermonde. Daar nemen sportievelingen met een beperking aan deel. Drive werkt hiervoor samen met Badminton Vlaanderen.

Badmintonclub Drive heeft een rijke geschiedenis binnen de badmintonwereld. De club werd opgericht in 1980 en speelt al meer dan dertig jaar mee in de Belgische competitie. Ook het organiseren van tornooien en kampioenschappen is voor Drive geen onbekende. “Met 28 eigen tornooien en tal van kampioenschappen op de teller, is er heel wat ervaring”, zegt voorzitter Steve De Ridder. “Ondertussen houdt de club er ook al een aantal jaren een G-sportwerking op na. Die is bestemd voor sportievelingen met een beperking en is een groot succes. Nu is het de bedoeling om van het Belgisch Kampioenschap G-badminton een topeditie te maken.”

Het kampioenschap vindt plaats op zaterdag 22 februari, in de sporthal aan de Van Langenhovestraat 203a in Sint-Gillis. Het kampioenschap is speciaal bedoeld voor badmintonspelers met een beperking. Op de dag van het kampioenschap komen twee groepen aan bod: rolstoelbadmintonners en badmintonners met een mentale handicap strijden voor de Belgische titel. Meer dan vijftig deelnemers in de verschillende disciplines doen mee. De wedstrijden starten om 10 uur. De finales worden verwacht vanaf 15 uur. De toegang voor supporters is gratis. Info: www.drivebc.be.