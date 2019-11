Baby Loïs zorgt voor viergeslacht Nele Dooms

19 november 2019

16u48 0

De kleine Loïs De Smet uit Dendermonde, geboren op 8 augustus, is niet alleen een klein wondertje voor haar familie, het meisje zorgt ook voor een viergeslacht. “De baby was nog prematuur toen ze deze zomer geboren werd, maar sinds eind oktober is ze eindelijk thuis”, zegt mama Kim Rogiers (30) uit Baasrode. “Daar zijn ikzelf en papa Mathieu De Smet (31) natuurlijk erg blij om. Loïs stelt het goed en maakt iedereen trots op het viergeslacht dat we nu binnen de familie hebben.” Fiere oma is Marleen Vermeir (56) uit Sint-Gillis-Dendermonde. Ook overgrootmoeder Edith Veldeman (80) uit Herdersem blinkt van trots.