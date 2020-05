Babbelhuisje rusthuis Sint-Vincentius doet bewoners weer opleven: “Geen dag te vroeg” Opnieuw bezoekers welkom in woonzorgcentra met specifieke afspraken voor elk rusthuis Nele Dooms

18 mei 2020

Dendermonde Het rusthuis Sint-Vincentius in Baasrode beschikt voortaan over een babbelhuisje. Bewoners kunnen er in alle veiligheid wat tijd doorbrengen met een familielid. En dat slaat aan. "We zien bewoners in het babbelhuisjes helemaal opleven", zegt directeur Greet Vanbelleghem. Voor alle OCMW-woonzorgcentra in Dendermonde is er overigens vanaf deze week weer bezoek mogelijk. Elk rusthuis heeft daarbij zijn eigen specifieke afspraken.

Wekenlang zonder bezoek, dat laat zich voelen. Ook in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius van Baasrode begon het bezoekverbod te wegen op de bewoners. Dat merkte directeur Geert Vanbellegem. “Onze bewoners werden wat gelaten, het werd dag na dag meer en meer stil in ons rusthuis”, zegt ze. “Positief is dat onze rusthuis volledig gespaard gebleven is van coronabesmetting, bij zowel bewoners als personeel. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. Toch besloten we in te zetten op een manier om voor onze bewoners weer contact mogelijk te maken met hun familie.”

Het is een babbelhuisje geworden. Aan een zijdeur van het rusthuis kunnen familieleden binnen stappen en komen zo in een kamertje waar met plexiglas een aparte ruimte is gemaakt. Daarachter verschijnt de bewoner. “Zo kunnen bewoners in alle veiligheid met een familielid praten”, zegt Vanbellegem. “We merken dat ze daar echt behoefte aan hebben.”

“Meteen enthousiast”

De bewoners fleuren er helemaal van op. Dat getuigt Georgette Bieseman, in december 95 jaar geworden en sinds twee jaar bewoner van het Sint-Vincentiusrusthuis. Zij kon sinds lange tijd weer eens babbelen met dochter Grace Field. “Ik vind die babbelhuisje heel goed”, zegt ze. “Ik geniet nu weer van het contact dat er kan zijn. Dit komt geen dag te vroeg.”

De vreugde uitte zich in een moment met dochter Grace door samen te zingen. In het Engels, want Georgette trouwde indertijd, kort na de oorlog, met een Engelsman. Dochter Grace is in de wolken. “De voorbije weken probeerden we videocall, maar dat wilde toch allemaal zo goed niet lukken”, zegt ze. “Toen het babbelhuisje opende, waren we dus meteen enthousiast om het uit te proberen. Dit is super. We verstaan elkaar goed en blijven toch op veilige afstand.”

Duidelijke afspraken

Vanaf deze week breiden de bezoekmogelijkheden in rusthuis Sint-Vincentius, net als in de andere OCMW-woonzorgcentra in Dendermonde, overigens uit. “We maken opnieuw bezoek mogelijk, op voorwaarde dat duidelijke veiligheidsafspraken opgevolgd worden”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Alle bewoners testten tot nu toe negatief op de coronatest en dat willen we zo houden. Daarom is een bezoekregeling uitgewerkt om de veiligheid van de bewoners te garanderen.”

Per week is er één bezoek van 45 minuten toegelaten. Dat blijft voorlopig beperkt tot één bezoeker per bewoner en liefst altijd dezelfde persoon. Elk bezoek is op afspraak. De bezoeker en de bewoner mogen in de veertien dagen voor het bezoek geen Covid-19-symptomen gehad hebben en niet positief getest zijn. Het bezoek vindt plaats in een aparte bezoekersruimte die bereikbaar is zonder onnodig door het gebouw te moeten lopen. Er is plexiglas in deze ruimtes en 1,5 meter afstand wordt gemarkeerd. Bezoekers moeten een mondmasker meebrengen.

In woonzorgcentrum Aymonshof wordt bezoek mogelijk gemaakt in babbelboxen in de polyvalente ruimte. In het weekend is alleen bezoek via raamcontact mogelijk. Bewoners bezoeken in rusthuis Sint-Vincentius kan in het restaurant. Daarnaast blijft ook het babbelhuisje bestaan. En in Hof ter Boonwijk doet ook het restaurant dienst als bezoekruimte. In het weekend is er alleen raamcontact.