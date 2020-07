Babbel in stadhuis met schepen en deskundigen voor iedereen met vragen over zomerevenementen Nele Dooms

13 juli 2020

17u46 3 Dendermonde Wie vragen heeft over de mogelijke organisatie van een evenement deze zomer, kan daarmee aanstaande woensdag in het stadhuis terecht. Schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V) en een team deskundigen zitten er klaar om te helpen.

“Het is overduidelijk dat veel mensen en organisatoren momenteel door het bos de bomen niet meer zien. Zoveel maatregelen zijn er en niemand geraakt nog echt wijs uit alle regels”, zegt schepen Mannaert. “Voor velen betekent dit dat ze ook niet weten of ze iets kunnen organiseren en op welke manier ze dat kunnen doen. Daarom willen we met de stad de expertise die we zelf in huis hebben, aanbieden om te helpen.”

Op woensdag 15 juli zal Mannaert, samen met de dienst evenementen, de politie en enkele ervaringsdeskundigen in het Dendermondse stadhuis aanwezig zijn voor iedereen met vragen. Wie aan de slag wil om een evenement te organiseren, maar de regels niet duidelijk vindt, wie vragen heeft over de evenementenmatrix, wie wil weten of zijn planning voldoet aan veiligheidsvoorschriften,... kan raad komen halen tijdens een adviesgesprek. “Door de juiste mensen samen te zetten, kunnen we de organisatoren snel en duidelijk helpen”, zegt Mannaert. “Als dit succes heeft of nog nodig blijkt, herhalen we dit initiatief in de toekomst.”

Iedereen kan tussen 16 en 20 uur binnen lopen, zonder afspraak. “We proberen meteen een inschatting te maken van het evenement: is het haalbaar op dit moment, wat zijn sterke of zwakke punten, waar moet je op letten en dergelijke”, zegt Mannaert. “Het gesprek heeft enkel de bedoeling om advies te geven voor geplande evenementen tot en met september 2020. Om een vergunning te bekomen, moet wel de gewone procedure gevolgd worden via www.dendermonde.be/eventscan.”