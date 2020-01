Baasroodse carnavalisten maken parodie op Ros Beiaard-gekte Nele Dooms

29 januari 2020

Baasrode zou Baasrode niet zijn als ze daar ook niet wat zouden lachen met de Ros Beiaardgekte die in Dendermonde losbarst met nog maar een paar maanden voor de Ros Beiaardommegang op 24 mei. Het is nu al duidelijk dat er in de carnavalsstoet van deelgemeente Baasrode door sommigen de draak zal gestoken worden met het grote folkloristische evenement. Baasrode staat daarvoor gekend. De carnavalsvereniging De Schoimloipers bewijzen dat nu al. Die groep pakt momenteel uit met haar liedje voor de cavalcade eind februari. Dat draagt de titel ‘t Ros Bostroë 2020’.

Het liedje, te beluisteren op Facebook en Youtube, steekt de draak met de Ros Beiaardommegang. Tegelijk hekelen de carnavalisten dat er in Dendermonde, op de ommegang na dan, niet veel te beleven valt. Daarmee is ook het thema van deze carnavalsgroep voor de komende stoet gekend. “2020, het jaur van een beschimmeld peirdje”, klinkt het bij de Schoimloipers, die het eigen Ros Bostroë van stal zullen halen. “Me veel toeters en bellen kijkt elken deiremonteneir oit nor da volksfeest. Alliejn ‘s auvonds valt er niks miejr te beleven. Ge kent er zelfs me a bloeit gat rondlopen en de vogelkes horen floiten in elke café. Daurom komt bij ons het Ros Bostroë boiten en zellen we lauten zien dat er nog serieus gefiejst kan werren nau de stoet!!”