Baasrode carnaval gaat door, maar carnavalisten mogen niet op de wagens staan Koen Baten

23 februari 2020

10u55 40 Dendermonde Politie, burgemeester en de andere veiligheidsdiensten hebben een beslissing genomen over Baasrode carnaval. De stoet wordt niet afgeschaft, maar er zijn wel enkele maatregelen. “Zo mogen er omwille van de rukwinden, geen carnavalisten op de wagens staan”, aldus burgemeester Piet Buyse.

Het overleg vond vanmorgen plaats nadat duidelijk werd dat er ook vandaag hevige rukwinden zouden ontstaan. Afschaffen zoals carnaval Dendermonde vorig jaar doet het stadsbestuur dit jaar echter niet, omdat de omstandigheden beter zijn. “Wel nemen we enkele extra veiligheidsmaatregelen", klinkt het. Naast het verbod voor de carnavalisten om op de wagen te staan wordt ook het parcours een beetje ingekort. “Onder meer de Smeyskensstraat en de Geerstraat worden geschrapt uit het parcours”, aldus burgemeester Buyse. “Dit zijn open straten waar heel wat wind staat en dat risico willen we niet nemen. Tussen de dorpsstraten is er minder wind en daar is het perfect veilig om te vieren", klinkt het.

Het parcours ziet er nu zo uit:

Vertrek 13.30 uur: Sint-Ursmarusstraat/Driehuizen

Fabriekstraat, Theodoor Vermijlenstraat, Molenberg, Schuurkouter, Kloosterstraat, deeltje Rosstraat, Baasrodestraat, Broekkantstraat, Broekkouter, Baasrodestraat, Sint-Ursmarusstraat, Scheepswerfstraat, Dorpsplein

Ontbinding in de Kloosterstraat