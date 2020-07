Baasrode bestaat volgend jaar 1.200 jaar: “Een vlag is er al, nu nog een heel jaar festiviteiten in elkaar boksen” Nele Dooms

16 juli 2020

14u43 0 Baasrode 2021 wordt een feestjaar voor Baasrode. Het dorp aan de Schelde bestaat dan 1.200 jaar. En als het van Jos Laureys, of Elzsjé, afhangt zal dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Hij roept alle verenigingen en inwoners op om activiteiten op te zetten in het kader van het jubileum. Een feestvlag is er al.

Baasrode, vermeld als ‘Baceroth’ en ook als ‘Bassarode’, komt als toponiem voor het eerst voor in een schenkingsoorkonde van 821 van Lodewijk de Vrome. Volgend jaar is dat precies 1200 geleden dus. Door de ligging aan de Schelde groeide Baasrode in de vroege middeleeuwen uit tot een handelscentrum. Het dorp bouwde zijn geschiedenis op aan de Schelde, met het bestaan van tal van scheepswerven. Aan de specifieke boten waarmee gevaren werd, dankt het dorp zijn naam als ‘palingbottergemeente’.

Bezige bij

“1.200 jaar, dat is te mooi om zomaar voorbij te laten gaan. Zoiets gaan we maar één keer in ons leven meemaken”, zegt Jos Laureys. Als Elzsjé is hij in Baasrode goed gekend als creatieve bezige bij, die onder andere met carnaval de ramen van handelszaken van leuke schilderingen voorziet. “Aanvankelijk speelde ik met het idee van een grote historische stoet om onze geschiedenis uit te beelden, maar dat is financieel totaal niet haalbaar. Wat wel kan om de verjaardag in de kijker te zetten, is een heel jaar festiviteiten en activiteiten die rond dat jubileum draaien.”

Als verenigingen die jaarlijks een activiteit hebben dat al in het teken van 1.200 jaar zetten, zijn we al een heel eind” Jos Laureys

Laureys gaat daarom op zoek naar inwoners en verenigingen die willen meewerken aan de uitbouw van een feestjaar. “Als verenigingen die jaarlijks een activiteit hebben dat al in het teken van 1.200 jaar zetten, zijn we al een heel eind”, zegt hij. “Ik denk bijvoorbeeld aan de Scheldefeesten, Bruisrode, carnaval en de Kerststallentocht. Maar er kan natuurlijk nog veel meer georganiseerd worden. Belangrijk daarbij is dat dit door en voor heel Baasrode is. Eender welke inwoner van rang of stand moet kunnen meevieren.”

Typische vlag

De verkoop van een gloednieuwe, typisch Baasroodse vlag moet geld in het laatje brengen om activiteiten te kunnen organiseren. Het ontwerp, in de Baasroodse kleuren blauw en geel én met grote paling, komt van Elzje zelf. “Ik kreeg de vraag om een vlag te ontwerpen voor het project Rosse Buurten van Dendermonde”, legt hij uit. “Daar werken alle deelgemeenten aan mee om een folkloristisch gebeuren uit te bouwen. Ook Baasrode ontbreekt niet en hierdoor hebben we nu ook onze eigen vlag. Rosse Buurten is uitgesteld door de coronacrisis, maar de vlag is wel klaar. Het zou heel leuk zijn als veel inwoners ze kopen om bij leuke gebeurtenissen in het dorp uit te hangen.”

De vlag, van anderhalve op één meter groot, kost 20 euro. Wie een exemplaar wil, kan daar nu al tot eind juli voor inschrijven in café’s en verschillende handelszaken. Ze zal beschikbaar zijn in de tweede helft van augustus. Laureys maakte ondertussen ook de Facebook-groep ‘Bostroë 1200' op. Wie wil meewerken aan festiviteiten in 2021, kan zich daar aandienen.