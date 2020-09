AZ Sint-Blasius ziet aantal coronapatiënten stabiliseren Nele Dooms

14 september 2020

17u24 0 Dendermonde Het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde is nog altijd stabiel. Er kwamen in de loop van de voorbije dagen geen patiënten bij.

Er verblijven momenteel vijf patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Dat was vorige week ook al zo. Eén van die patiënten is er zo ernstig aan toe dat hij op de dienst Intensieve Zorgen is opgenomen. De andere patiënten verblijven op een gewone kamer op de aparte Covid-afdeling in het ziekenhuis.

Overlijdens deden zich al in lange tijd niet meer voor. Er zijn in het ziekenhuis momenteel ook geen “verdachte” patiënten, die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen maar nog wachten op testresultaten.