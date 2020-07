AZ Sint-Blasius wordt beter bereikbaar met openbaar vervoer: voortaan elk halfuur pendelbus tussen station en ziekenhuis Nele Dooms

03 juli 2020

12u07 0 Dendermonde Er zal in de toekomst een pendelbus rijden tussen het station van Dendermonde en Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius. Het nieuwe vervoersplan van De Lijn komt zo tegemoet aan een hiaat op vlak van openbaar vervoer dat al jaren een pijnpunt is in Dendermonde. Vanaf december 2021 zal het Dendermondse ziekenhuis zo elk halfuur bereikbaar zijn.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius bereiken met het openbaar vervoer is al jaren een probleem in Dendermonde. De enige manier tot op heden is daarvoor de belbus bellen. Het stadsbestuur van Dendermonde drong er in het verleden al meermaals bij De Lijn op aan om hier een oplossing voor uit te werken. In het nieuwe Vervoerplan voor de regio dat de openbare vervoersmaatschappij zopas goedkeurde wordt daar nu eindelijk werk van gemaakt.

“Er komt een pendelverbinding tussen het station van Dendermonde en het AZ Sint-Blasius”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Die pendelbus zal twee keer per uur rijden, om het halfuur dus. En de vertrektijden zijn makkelijk te onthouden, want ze vallen exact op het uur en het halfuur. Het is goed dat deze missing link eindelijk wordt ingevuld. Voor veel mensen was dit al jaren een terechte vraag.”

De realisatie van deze pendelbusverbinding zal 224.000 euro kosten. Het bedrag wordt volledig gefinancierd door de Vervoerregio. In totaal is voor het hele plan een kleine 19 miljoen euro voorzien. Zo voorziet het nieuwe vervoersplan in een onderscheid tussen een “kernnet”, met de grote assen en hoge vervoersvraag, en een “aanvullend net” dat minder drukke locaties verbindt met het kernnet. Ook extra bediening tijdens de spitsuren en het scholenvervoer wordt geregeld.

Bovendien voorziet de Vervoerregio ook in een aantal extra locaties voor deelfietsen in Dendermonde. Die zullen ingericht worden aan het station van Schoonaarde en op het Dorp van Grembergen en aan het station van Dendermonde, waar nu al blue bikes beschikbaar zijn. Het moet pendelaars de kans geven om na het traject met de bus hun vervoer op een milieuvriendelijke manier voort te zetten. “Mogelijks komen ook deelfietslocaties op de Oude Vest, als die vernieuwd wordt, en aan de bushalte op de Leopoldlaan”, zegt Meremans. “Grembergen krijgt ook een verdeellocatie voor deelwagens en mogelijks ook het station van Schoonaarde.”

Het hele plan moet er voor zorgen dat openbaar vervoer in de regio efficiënter verloopt. “Alle Dendermondse deelgemeenten blijven gedekt door een kern- of aanvullende lijn, wat de link tussen het centrum en onze deelgemeenten intact houdt”, benadrukt Meremans. “Voorts zullen flexbussen en flextaxi’s, ter vervanging van de belbussen, ervoor zorgen dat eventuele hiaten in de regio worden bediend. Zo waken we er over dat ook zij die minder toegang hebben tot een gemakkelijke mobiliteit voldoende aanbod hebben.”