AZ Sint-Blasius telt geen coronapatiënten meer Nele Dooms

09 juni 2020

11u17 0 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius telt geen coronapatiënten meer.

De enige Covid-afdeling die in het Dendermondse ziekenhuis nog open was, is nu volledig verlaten. Maandag waren daar nog drie patiënten die besmet waren met het coronavirus opgenomen. Maar die zijn ondertussen zo goed hersteld dat ze naar huis mochten. Nieuwe coronapatiënten werden de voorbije 24 uur niet opgenomen. Wel telt het ziekenhuis momenteel één patiënten die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertoont en die getest werd, maar waarvan de testresulaten nog niet bekend zijn.