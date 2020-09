AZ Sint-Blasius tekent overlijden van coronapatiënt op Nele Dooms

25 september 2020

13u31 5 Dendermonde Eén van de Covid-patiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde is overleden.

Er verblijven momenteel nog vier patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Een dag eerder waren dat er vijf, maar één van hen is de voorbije 24 uur overleden. De overige vier patiënten liggen op een gewone kamer in de aparte Covid-afdeling van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn geen coronapatiënten opgenomen. Er zijn momenteel ook geen ‘verdachte’ patiënten, die symptomen van een mogelijke Covid-besmetting vertonen maar nog wachten op testresultaten.