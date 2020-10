AZ Sint-Blasius tekent opnieuw overlijden coronapatiënt op Nele Dooms

05 oktober 2020

14u55 0 Dendermonde Er is spijtig genoeg opnieuw een coronapatiënt in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde overleden. Het aantal opnames is min of meer gestabiliseerd.

Er verblijven momenteel zes patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Dat is er eentje minder dan voor het weekend. Jammer genoeg werd de voorbije 24 uur een overlijden opgetekend. De zes huidige Covid-patiënten verblijven op een gewone kamer in de aparte Covid-afdeling van het AZ Sint-Blasius. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn geen opnames van coronapatiënten. Er zijn momenteel in het ziekenhuis ook geen ‘verdachte’ patiënten, die symptomen van een mogelijke Covid-besmetting vertonen maar nog wachten op testresultaten.