AZ Sint-Blasius start activiteiten weer op: opnieuw raadplegingen en onderzoeken mogelijk Nele Dooms

04 mei 2020

14u57 0 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius start haar activiteiten opnieuw op. Dat zal de komende weken gefaseerd verlopen. Daardoor zullen er onder andere opnieuw raadplegingen en onderzoeken kunnen plaatsvinden. Ondertussen blijven de cijfers rond de coronatoestand in het ziekenhuis er beter uitzien.

Vanaf nu, maandag 4 mei, zijn er naast raadplegingen en onderzoeken, ook weer medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde, niet-chirurgische activiteiten in het dagziekenhuis, waaronder geriatrisch dagziekenhuis en dagopnames psychiatrie, en chirurgische ingrepen in het chirurgisch dagcentrum mogelijk. Vanaf 11 mei volgt een verdere uitbreiding van de activiteiten. Dan zijn ook andere operaties en klassieke hospitalisaties toegelaten. Dit geldt zowel voor de campus in Dendermonde als die in Zele.

Patiënten die in mei een afspraak hebben, krijgen een sms ter bevestiging. Mensen die hun afspraak de voorbije weken geannuleerd zagen, kunnen vanaf nu zelf opnieuw contact opnemen om een nieuwe afspraak te plannen. “Bij het opnieuw inplannen van afspraken, blijven we wel voorrang geven aan dringende zorg”, zegt directeur Karen Pieters. “Het kan natuurlijk dat sommige afspraken die bij het begin van de maatregelen niet dringend waren, dat intussen wel zijn geworden. Ook deze patiënten krijgen voorrang bij het inplannen van een datum. Bezoek in het ziekenhuis blijft wel verboden, behalve op de kinderafdeling, de kraamafdeling en bij patiënten die in hun laatste levensfase zijn. Patiënten die op consultatie komen mogen indien nodig vergezeld zijn door één begeleider.”

Veiligheid

“We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de activiteiten veilig te laten verlopen”, benadrukt Pieters. “Patiënten moeten overal een mondmasker dragen en hun handen ontsmetten bij het binnenkomen. Ook onze artsen en zorgverstrekkers dragen een mondmasker en ontsmetten de handen voor en na elke patiënt. We spreiden ook de afspraken in de tijd, zodat patiënten verspreid in de wachtzalen zitten. Daarom wordt het aantal afspraken voorlopig ook nog beperkt.”

Ondertussen verblijven er nog 16 patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het AZ Sint-Blasius. Twee ervan zijn opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen. Er zijn ook nog 5 patiënten waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn met het coronavirus, maar waarvan de testresultaten nog niet gekend zijn.De voorbije 24 uur deden zich 2 overlijdens voor van coronapatiënten. Eén persoon mocht het ziekenhuis verlaten wegens voldoende hersteld.

Waardering

De directie spreekt haar waardering uit voor al het personeel in het ziekenhuis. “De voorbije weken heeft het ziekenhuis veel transformaties ondergaan”, zegt Pieters. “Onze artsen en medewerkers hebben blijk gegeven van een enorme dosis professionalisme, flexibiliteit en gedrevenheid. We zijn daar trots op. Ook de komende dagen en weken zullen we nog sterk beroep moeten doen op hun inzet, om alle nieuwe wijzigingen in goede banen te leiden.”