AZ Sint-Blasius sluit één van de drie corona-afdelingen Nele Dooms

21 april 2020

16u35 22 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde sluit één van haar drie speciale corona-afdelingen. Aanleiding is de gestage daling in het aantal besmette patiënten.

Er verblijven momenteel 31 patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Vijf ervan zijn er zo ernstig aan toe dat ze op dienst Intensieve Zorgen opgenomen zijn. Daarnaast zijn er in het ziekenhuis nog eens vier patiënten waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn met Covid-19, maar waarvan de testresultaten nog niet bekend zijn. De voorbije 24 uur vielen er twee overlijdens te betreuren bij coronapatiënten. Vijf patiënten mochten het ziekenhuis verlaten wegens voldoende genezen.

“We zien een langzame daling in het aantal opgenomen coronapatiënten”, zegt directeur Karen Pieters. “Daarom hebben we beslist één van onze isolatie-afdelingen te sluiten. We bouwen dus af naar nog twee bestaande aparte corona-afdelingen. De derde afdeling die nu weer wordt vrijgemaakt, zal eerst grondig gepoetst en ontsmet worden en zal tot het einde van de week leeg blijven. Dan zijn we zeker dat ze volledig besmettingsvrij zal zijn. Vervolgens kan ze weer dienst doen zoals vroeger.”