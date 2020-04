AZ Sint-Blasius roept zwangere vrouwen op om ziekenhuis niet te mijden: “Bevalling moet uniek moment blijven om met mooiste herinneringen op terug te kijken” Nele Dooms

11 april 2020

10u51 0 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde benadrukt dat zwangere vrouwen niet ongerust moeten zijn om naar het ziekenhuis te komen voor een bevalling of onderzoek. Strikte veiligheidsmaatregelen om moeder en kind te beschermen worden er in acht genomen. “Met één doel”, zegt gynaecoloog Kathleen Scharpé. “Een bevalling moet uniek moment blijven om met mooiste herinneringen op terug te kijken.”

De coronacrisis zorgt bij veel mensen voor ongerustheid. Ook bij zwangere vrouwen, zo blijkt. Sommige van hen zijn zo ongerust over mogelijk besmettingsgevaar in het ziekenhuis dat ze liever thuis bevallen. De vraag naar thuisbevallingen zit de jongste weken serieus in de lift. Maar dat is volgens de gyneacologen in het AZ Sint-Blasius van Dendermonde absoluut voor niets nodig.

“Er is eigenlijk geen reden tot ongerustheid”, zegt gynaecoloog Kathleen Scharpé. “In de ziekenhuizen, dus ook in AZ Sint-Blasius, worden strikte veiligheidsmaatregelen genomen om besmettingsgevaar te voorkomen. Dat is het geval zowel tijdens de raadplegingen voor zwangere dames, als tijdens de bevalling en het verblijf op de kraamafdeling. Met dit nogmaals te benadrukken en uit te leggen hoe we in het ziekenhuis met de huidige situatie omgaan, hopen we ongerustheid van zwangere koppels weg te nemen.”

Net zoals in de rest van het ziekenhuis worden ook in het verloskwartier de patiëntenstromen volledig gescheiden, zodat aanstaande mama’s niet in aanraking komen met wie mogelijks besmet is met COVID-19. “We hebben aan het verloskwartier ook een aparte COVID-verloskamer ingericht”, zegt hoofdvroedvrouw Jenny Bogaerts. “Het gaan om een geheel afgescheiden setting, met apart personeel. Tot op heden hebben we deze aparte kamer nog niet nodig gehad, maar we zijn wel op alles voorbereid.”

Raadplegingen voor zwangere vrouwen zijn momenteel beperkt tot de hoogstnodige en consultaties worden gespreid over de dag. “Daardoor waarborgen we voldoende afstand in de wachtzaal”, zegt Scharpé. “Te veel raadplegingen annuleren we zeker niet, bij de minste aanwijzing tot noodzakelijke consultatie laten we die plaatsvinden. Dat gebeurt wel zonder partner. Als we voor bijvoorbeeld een echo dicht bij de patiënt komen, dan dragen we als artsen natuurlijk een masker en oogbescherming. Alle materiaal wordt ook steevast goed ontsmet. Niet alleen om de patiënt te beschermen, maar ook onszelf.”

In het ziekenhuis wil niemand dat er een schaduw valt over de positieve beleving die een bevalling moet zijn. “We doen er alles aan om ouders dat unieke moment van een bevalling ten volle te laten beleven”, zegt Scharpé. “Daarna gaan ze zo snel mogelijk naar huis. We raden wel aan om bezoek thuis te vermijden. Dat is spijtig en moeilijk, maar wel aanbevolen.”