AZ Sint-Blasius reikt woonzorgcentra helpende hand Nele Dooms

16 april 2020

14u29 5 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde is bereid de woonzorgcentra in de regio te helpen in deze coronacrisis. Dat zal gebeuren door materiaal ter beschikking te stellen, maar ook expertise.

Het coronavirus slaat momenteel hard toe in woonzorgcentra en dat laat ook de directie en medewerkers van het ziekenhuis Sint-Blasius niet onberoerd. Daarom lanceerde het ziekenhuis een oproep bij omliggende woonzorgcentra om hun noden bekend te maken. “De situatie in de woonzorgcentra raakt ons”, zegt directeur Karen Pieters. “We willen alle middelen waarover we kunnen beschikken inzetten om het personeel en de bewoners te ondersteunen in hun strijd tegen Covid-19.”

Het ziekenhuis wil waar mogelijk helpen door materiaal aan te reiken. “Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers en handschoenen zijn schaars voor iedereen”, zegt Pieters. “Toch kunnen we mogelijks sommige acute tekorten voor de korte termijn helpen opvangen. Daarnaast kan ons ziekenhuis helpen met kennisoverdracht en didactisch materiaal. We denken aan advies met betrekking tot isolatie- en hygiëneregels bij infectie. We staan klaar om onze kennis en ervaring te delen met de medewerkers van woonzorgcentra.”

Zowel de verpleegkundig ziekenhuishygiënist als arts-specialisten zijn al op uitnodiging van enkele woonzorgcentra ter plekke ondersteuning gaan bieden. Ze bekeken hoe isolatie best georganiseerd wordt en hoe de aanwezige beschermings- en hygiënemiddelen optimaal ingezet kunnen worden. Dit zal de komende dagen en weken verder gezet worden.

In één van de woonzorgcentra zal ook de uitvoering van de Covid-19 testen van bewoners ter plaatse gebeuren door een arts en een verpleegkundige van het ziekenhuis. “Op die manier tracht het ziekenhuis zijn steentje bij te dragen om ook buiten onze muren de Covid-19 crisis het hoofd te bieden”, klinkt het.