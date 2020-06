AZ Sint-Blasius moet opnieuw overlijden van coronapatiënt optekenen Nele Dooms

15 juni 2020

16u06 0 Dendermonde Het is heel lang geleden, en het cijfer van coronabesmettingen in het Dendermondse ziekenhuis Sint-Blasius ligt ook al weken erg laag, maar jammer genoeg moet het ziekenhuis zopas weer een overlijden optekenen.

Het AZ Sint-Blasius blijft de cijfers in verband met het aantal opnames van patiënten met een coronabesmetting nauwgezet bijhouden. Daaruit blijkt dat het aantal gevoelig daalde de voorbije weken. Even werd het aantal zelfs herleid tot nul, maar kort daarop tekende het ziekenhuis toch weer vijf patiënten op. De voorbije week zakte dat weer tot twee, waarvan één patiënt er zo ernstig aan toe was dat hij op de dienst Intensieve Zorgen moest verblijven.

Dat er zich nog een overlijden voordeed, was ondertussen al van de eerste helft van mei geleden. Jammer genoeg werd er nu toch opnieuw één opgetekend. Van de twee patiënten besmet met het coronavirus die in het AZ Sint-Blasius verbleven, overleed er het afgelopen weekend één.

Momenteel verblijft er in het Dendermondse ziekenhuis nog één patiënt waarbij Covid-19 is vastgesteld. Er zijn geen patiënten opgenomen die symptomen van een vermoedelijke besmetting vertonen en wachten op testresulaten.