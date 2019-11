Avonturier Jelle Veyt vertrokken naar Kilimanjaro (en heeft daar omweg op de fiets door Afrika voor over) Nele Dooms

15 november 2019

De Dendermondse avonturier Jell Veyt is vrijdag vertrokken voor een volgende uitdaging in zijn project 'Human Powerred 7 Summits of Happiness'. Na een 15.000 kilometer lange fietstocht door Afrika, wil hij de Kilimanjaro beklimmen. Om de berg veilig te bereiken, kiest Veyt zelfs voor een omweg met de fiets van 3.000 kilometer.

Veyt wil in elk continent van de wereld op eigen krachten de hoogste berg bereiken en die beklimmen. Dat deed hij al bij de Elbroes in Europa, De Mount Everest in Azië en de Carstens Piramide in Oceanië. Nu is de Kilimanjaro in Afrika aan de beurt.

Het eerste deel van de fietstocht om de Kilimanjaro in Tanzania te bereiken heeft Veyt al achter de rug. Die legde hij een paar maanden geleden af, van België tot het zuiden van Spanje, om vervolgens met een kayak de Straat van Gilbraltar over te roeien en zo voet aan wal te zetten in het noorden van Afrika. De komende maanden volgt het vervolg van de onderneming.

Sahara doorfietsen

Veyt zal de Sahara van noord naar zuid doorfietsen, in de bandensporen van Parijs-Dakar. “Om ervoor te zorgen dat ik deze reis veilig kan ondernemen, heb ik bewust gekozen voor een omweg”, zegt hij. “Ik zal immers de hele westkust volgen tot het zuiden in Angola, om dan naar het oosten door te steken en vervolgens weer naar het noorden te fietsen tot Tanzania. Zo vermijd ik de conflictgebieden rond het oosten van Congo en ben ik zeker dat ik het hele traject wel degelijk zal kunnen fietsen. Ik moet ook de Congo-rivier, de tweede grootste rivier ter wereld, over en die heeft slechts één brug. Dat bepaalt mee de langere afstand met 3.000 kilometer extra die ik voor de boeg heb.”

Veyt zal fietsen door Marokko, Spaanse Sahara, Mauretanië, Senegal, Guinée, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroen, Gabon, Congo, Angola en Zambia. Verwacht wordt dat hij rond 20 juni aan zal komen in Tanzania. Later wil Veyt ook nog de Oceaan overroeien tot Amerika, om ook daar de hoogste berg te bedwingen.