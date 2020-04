Avonturier Jelle Veyt op terugweg naar België: “Dankzij hulp van heel veel mensen kan ik weg uit Congo” Nele Dooms

02 april 2020

11u11 3 Dendermonde Avonturier Jelle Veyt kan Congo verlaten. Hij geraakt eindelijk op een vlucht naar België, nadat hij de voorbije weken vast zat in Pointe Noire. Veyt Avonturier Jelle Veyt kan Congo verlaten. Hij geraakt eindelijk op een vlucht naar België, nadat hij de voorbije weken vast zat in Pointe Noire. Veyt onderbrak er zijn fietstocht door Afrika richting Kilimanjaro. “Dankzij hulp van heel veel mensen kan ik hier weg”, zegt hij.

Veyt wil in elk continent van de wereld op eigen krachten de hoogste berg bereiken en die vervolgens beklimmen. De Kilimanjaro is de vierde in het lijstje en Veyt was de voorbije maanden goed op weg om die te bereiken. Zijn fietstocht doorheen Afrika richting Tanzania was al voor het grootste deel afgelegd, maar het coronavirus stak stokken in de wielen. Er zat voor Veyt niets anders op dan zijn avontuur te onderbreken.

Maar de avonturier kwam daarbij ook vast te zitten in Congo, Pointe Noire. “Ik wil hier zo snel mogelijk weg”, zei Veyt twee weken geleden “Er heerst veel angst rond het coronavirus en de blanken worden als schuldigen aangewezen. De sfeer is vijandig. Ze roepen ‘corona’ naar mij.”

Met een afgesloten luchtruim was een vlucht naar België vinden echter niet evident. Tot nu. Veyt kreeg plots bericht van de Belgische ambassade dat hij meteen naar Brazzaville moest vertrekken. “Daar heb ik een speciaal bootje van de ambassade kunnen nemen naar Kinshasa en daar vertrekt donderdagavond een vlucht richting België”, zegt hij. “Ik heb hiervoor heel veel hulp van allerlei mensen gekregen, van vrienden tot buitenlandse zaken en de ambassade. Ik ben daar erg dankbaar om.”

