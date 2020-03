Avonturier Jelle moet fietstocht naar Kilimanjaro onderbreken: “De sfeer is vijandig. Ze roepen ‘corona’ naar mij,

als blanke” Nele Dooms

20 maart 2020

11u46 2 Dendermonde Met het moeilijkste stuk van zijn nieuw avontuur om de hoogste berg van Afrika te beklimmen en daar te geraken met de fiets eigenlijk achter de rug, moet avonturier Jelle Veyt uit Dendermonde zijn reis vroegtijdig onderbreken. Ook in Afrika speelt het coronavirus op. “Ik wil zo snel mogelijk terug naar België”, zegt Veyt. “De sfeer is hier vijandig. Bewoners roepen ‘corona’ naar mij, omdat ik blank ben.” Maar Congo, waar Veyt momenteel zit, besliste zopas om alle luchtverkeer af te schaffen.

De voorbije jaren bezocht Veyt al heel wat werelddelen, telkens met hetzelfde doel: zijn project “de 7 summits of Happiness”. Daarbij wil Veyt in elk continent van de wereld op eigen krachten de hoogste berg bereiken en die vervolgens beklimmen. De Kilimanjaro is de vierde in het lijstje en Veyt was de voorbije maanden goed op weg om die te bereiken. Hij fietste vanuit Dendermonde naar het zuiden van Spanje, stak met een kajak de Golf van Gibraltar over om vervolgens de fietstocht doorheen Afrika richting Kilimanjaro voort te zetten.

Veyt heeft ondertussen 14.000 kilometer op de teller staan. Nog 6.000 kilometers lagen in het verschiet. “En eigenlijk was het moeilijkste achter de rug”, zegt hij. “Ik was vermoeid aan het raken, maar het zag er allemaal heel goed uit. Ik had vertrouwen in dat laatste stuk nog te kunnen fietsen tot in Tanzania. Maar het coronavirus steekt stokken in de wielen, nu het ook in Afrika opduikt. De hele wereld staat op pauze en ik moet meedoen. Er zit niets anders op dan mijn avontuur te onderbreken.”

Veyt zit momenteel in Congo, Pointe Noire. Het is onverantwoord daar te blijven, laat staan gewoon verder te fietsen. “De mensen zijn hier in paniek, het coronavirus zorgt hier voor veel angst. In Kenia werd ondertussen een man doodgeslagen omdat anderen dachten dat hij besmet was met corona. En bewoners wijzen blanken aan als de schuldigen voor de verspreiding van het virus. Waar ik gezien word, roepen ze ‘corona’ naar mij en dat is allesbehalve sympathiek bedoeld. Ik wil hier dus zo snel mogelijk weg, terug naar België, om daar af te wachten tot de epidemie voorbij is om de laatste kilometers af te werken.”

Afgesloten luchtruim

Maar evident is terugkeren niet. Veyt lijkt vast te zitten in Congo, want de overheid in het land besliste zopas om het luchtruim te sluiten en alle vliegtuigen af te schaffen. “Het is afwachten, ik probeer een oplossing te zoeken”, zegt Veyt. “Ook de grenzen zijn gesloten zodat ik het land via de weg ook niet uit kan. En ik ben ook al in een hotel geweigerd. Het lijkt erop dat ik me hier ga moeten behelpen en afwachten hoe de situatie evolueert. Het is de bedoeling om sowieso naar de luchthaven te gaan en zien of ik er weg geraak. Fingers crossed.”

Tegenslag

Het is niet de eerste keer dat Jelle tegenslag ondervindt bij zijn uitdagingen. Om op de top van Mount Everest te geraken had hij drie pogingen nodig. Een eerste poging om de berg te beklimmen, als eerste Belg zonder zuurstofflessen, dateert al van 2014. De klim werd toen stopgezet nadat zestien sherpa’s om het leven kwamen in de bergen.

In het voorjaar van 2015 volgde een tweede poging. Maar toen stak een grote aardbeving stokken in de wielen. Jelle ontsnapte zelf nipt aan de dood bij een lawine. In mei 2016 lukte het alsnog.

Ondertussen bedwong Veyt ook al de Elbrus in Europa en de Carstensz Piramide in Oceanië. Daarmee heeft hij in totaal al meer dan 30.000 kilometer fietsen en roeien achter de rug. Ondertussen zamelt hij geld in voor Shangrilahome, een project voor dakloze kinderen in Nepal, en vraagt hij aandacht voor het klimaat.

Meer over Jelle Veyt