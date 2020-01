Autopsie op 88-jarige vrouw om doodsoorzaak na brand te onderzoeken Koen Baten

07 januari 2020

14u04 10 Dendermonde Het parket heeft een wetsdokter aangesteld om het lichaam van de vrouw te identificeren en de exacte doodsoorzaak vast te stellen na de zware brand in Grembergen maandagavond. Het parket stelde ook een deskundige aan.

De brand ontstond maandagnamiddag kort voor 17 uur in de Sint-Elooistraat in Grembergen. De bewoonster, een 88-jarige vrouw, raakte niet meer tijdig uit de woning en werd na de blussingswerken aangetroffen in de woonkamer. Ook een hond, die de brand niet overleefde, werd binnen aangetroffen.

De woning is volledig vernield, de vlammen sloegen voor- en achteraan uit de woning. Ook een aanpalende woning liep schade op.

Het parket stelde een deskundige aan om de oorzaak te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen blijkt het te gaan om een accidentele brand. Een wetsdokter zal de exacte doodsoorzaak moeten vaststellen bij de vrouw.