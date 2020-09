Auto met vier inzittenden slipt op gladde wegdek en komt op flank tegen struiken terecht Koen Baten

25 september 2020

21u26 8 Schoonaarde In de Vrankrijkstraat in Schoonaarde is een Ford met vier inzittenden op zijn flank terecht gekomen nadat het begon te slippen op het gladde wegdek. De bestuurder verloor de controle over zijn wagen in een bocht door de hevige regenval. Alle inzittenden konden zelf nog uit het voertuig stappen.

Het ongeval gebeurde rond 20.30 uur. De Ford reed in de richting van Gijzegem toen het in een scherpe bocht plots mis ging. Door de hevige regenval ging de wagen aan het slippen en verloor de bestuurder de controle. De wagen draaide rond zijn as en kwam op zijn flank in tegenovergestelde richting terecht tegen een struik.

De brandweer werd onmiddellijk gebeld omdat ze dachten dat de inzittenden niet meer uit het voertuig zouden kunnen kruipen, maar uiteindelijk zijn ze alle vier op eigen kracht uit de wagen geraakt. Ze zijn wel allemaal overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle, maar liepen slechts lichte verwondingen op.

Er was geen sprake van overdreven snelheid, maar mogelijk speelde de regen wel een rol in het ongeval. De rijbaan was snel weer vrijgegeven voor het verkeer waardoor de hinder beperkt bleef.