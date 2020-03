Auto gaat in vlammen op: ook garage en woning beschadigd Koen Baten

10u12 26 Dendermonde In de Spoorwegstraat in Sint-Gillis-Bij-Dendermonde is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan op een oprit van een huis. De wagen vatte vuur en zorgde ook voor schade aan zijn garage en aan de gevel van de woning. Een hulpverlener die snel ter plaatse was kon de wagen van de buren nog verplaatsen om uitbreiding van de brand te voorkomen.

De brand ontstond rond 00.45 uur vannacht. Een oude Opel ging er in vlammen op nadat er eerder al problemen mee waren geweest. De brandweer werd meteen verwittigd en kwam snel ter plaatse. De vlammen kwamen al meters hoog en door de hitte was het raam van de woning gesprongen. Ook de garage ging in vlammen op net als een deel van de dakgoot.

Schade aanzienlijk

De brandweer kon wel verhinderen dat het vuur zich nog verder verspreidde naar de woning. Een hulpverlener die als een van de eerste ter plaatse kwam kon het voertuig van de buren nog verplaatsen om te voorkomen dat ook deze wagen schade zou oplopen.

Bij de brand raakte niemand gewond, maar de schade aan de woning is toch aanzienlijk. Er waren ook enkele vogels aanwezig, maar deze hebben de brand overleefd.