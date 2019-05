Auto botst tegen gevel in Schoonaarde Koen Baten

24 mei 2019

20u32 4

Op de Eegene in Schoonaarde ter hoogte van winkelketen Aldi is deze avond een personenwagen tegen een gevel terechtgekomen. De Ford reed in de richting van Dendermonde. Wat de omstandigheden van het ongeval zijn is onduidelijk. De gevel liep lichte schade op bij de aanrijding. Ook de auto raakte licht beschadigd. Het voertuig stond licht op de rijbaan waardoor het verkeer richting Wichelen moest uitwijken, maar verkeershinder was er niet. Er vielen geen gewonden bij de aanrijding.