Aura bemachtigt laatste ticket op Grote Markt voor Ros Beiaardommegang Nele Dooms

30 november 2019

15u52 4 Dendermonde Rond halftwee zaterdagmiddag ging het allerlaatste ticket voor de tribunes op de Grote Markt tijdens de Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020 de deur uit. Urenlang hebben Dendermondenaren in de kou staan aanschuiven om de fel begeerde kaarten voor tribuneplaatsen bij de apotheose van de stoet te bemachtigen.

Jongedame Aura was de gelukkige die net de laatste vier kaarten op de kop kon tikken. Zij was van Brussel afgereisd en vrijdagochtend beginnen aanschuiven voor kaarten. “Ik ben wel afkomstig uit Dendermonde”, zegt ze. “Tien jaar geleden zat ik op de tribune voor de generale repetitie, maar ik wilde nu dolgraag kaarten voor zondag op de Grote Markt. Dat is dus op het nippertje gelukt. Nu rest er nog één ding: dringend slaap inhalen na een bitterkoude nacht.”

Wie na Auro nog stond aan te schuiven, kon dus geen tribuneplaatsen voor de Grote Markt meer kopen. Die mensen konden zich wel op een reservelijst laten plaatsen en kaarten kopen voor de tribune op het Justitieplein. Onder andere Kurt De Bock en vader Albert visten net buiten het net. “We zijn vrijdag om 8.15 uur beginnen aanschuiven, omdat we een nacht extra van donderdag op vrijdag echt niet zagen zitten”, zegt Kurt. “We wisten toen al dat het kantje boordje zou zijn om nog tickets voor de Grote Markt op de kop te kunnen tikken. Niets aan te doen... En het zal ons zeker niet weerhouden om er op 24 mei een flinke lap op te geven.”

Terwijl de kaartenverkoop op zijn einde liep, startte ook de opkuis van de Grote Markt. Die was, nadat er een nacht lang zeshonderd Ros Beiaard-fans verbleven, herschapen tot een stort. Met man en macht gingen mensen van de technische dienst aan de slag om er het marktplein binnen de paar uur weer proper te laten bijliggen.

Wat nu nog aan kaarten voor de tribune op het Justitieplein en voor verschillende tribunes langs het parcours van de ommegang overblijft, is vanaf 1 december te koop bij de dienst Toerisme Dendermonde. Info: info@rosbeiaard.be.