Audiowandeling in stadscentrum met extra aandacht voor ‘Denderende Dames’ Nele Dooms

26 mei 2020

15u41 0 Dendermonde Dendermonde is een audiowandeling rijker. Die zet bijzondere dames uit de stad in de kijker. Het initiatief komt van Babette Brusselmans, Dendermondse die in haar vrije tijd de reisblog De Vliegende Vlaming beheert. “Voor iedereen die in het centrum van de stad Denderende Dames wil leren kennen die het verschil gemaakt hebben”, zegt ze.

Het initiatief speelt onder andere in op de actie ‘Meer Vrouw op Straat’, waarbij het de bedoeling is om in de toekomst straatnamen meer naar vrouwen te noemen in plaats van overwegend naar mannen. “Ook in Dendermonde zijn er pak bijzonder vrouwen geweest, die zeker hun verdienste voor de stad hebben gehad”, zegt Babette Brusselmans. “In maart vond, onder impuls van sp.a-bestuursleden Tineke Wauters, Lien van den Broeck, Gwen Brabants en mezelf, al eens een wandeling door het centrum plaats om die vrouwen in de kijker te zetten. De audiotour nu is daar een vervolg op.”

Ook fietsroute in de maak

De audiowandeling duurt ongeveer een halfuur en passeert voorbij plaatsen waar verhalen verscholen liggen. “Iedereen is er waarschijnlijk al vaak langs gelopen, maar niet iedereen kent de verhalen”, zegt Brusselmans. “Ik goot ze in audiofragmenten. Die zijn te downloaden op mijn website en vervolgens tijdens de wandeling te beluisteren. Ook de link naar de wandeling op Google Maps kan je via de webpagina terugvinden.”

De wandeling in het centrum draait rond Ernestine De Bruyne, Marie-Louise Goens, Mathilde Brantegem, Germaine Robberechts, Joanna Verpletse en Léonie Byl. “Het leek gewoon leuk om een wandeling te hebben waarbij je ook iets bijleert”, meent Brusselmans. “De verhalen rond deze bijzondere vrouwen mogen best algemene kennis worden. Er is overigens ook een fietsroute in de maak. Die leidt tot Appels en daar komt ook Isabella Segers, de allereerste vrouwelijke burgemeester van Dendermonde, aan te pas.”

Info: https://devliegendevlaming.be.