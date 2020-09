Au Bureau brengt ondernemers en freelancers samen in coworkingspace Nele Dooms

09 september 2020

16u02 1 Dendermonde Ann Crombé uit Dendermonde maakt van een woning aan de Kwintijnpoort een coworkingspace. ‘Au Bureau’ moet ondernemers en freelancers samen brengen. “In een originele infrastructuur kunnen ze werken, besprekingen en presentaties voeren en vergaderingen houden, in een ongedwongen maar toch professionele sfeer”, zegt Crombé.

Het is vanuit een rotsvaste overtuiging dat coworking de toekomst is, dat Ann Crombé ‘Au Bureau’ opricht. “We hadden net ons huis gekocht, toen vlak ernaast een ruwbouw te koop kwam”, vertelt ze. “Het leek ideaal om daar een uniek project te realiseren. Dat is Au Bureau geworden, met verschillende werkplekken die gehuurd kunnen worden.”

Het pand biedt een gemeenschappelijke open spacewerkplaats voor tien personen, vier privébureaus voor één tot maximum vier personen per kantoor en twee vergaderzalen, waarvan één in de tuin, beiden met een capaciteit tot tien personen. “We mikken op kleinschaligheid”, zegt Crombé. “Bovendien kregen alle ruimtes een gepaste aankleding. Zo is het lokaal in de tuin bijvoorbeeld meer bestemd voor creatieve brainstorms, zodat die wat speelser is ingericht met een vergadertafel die ook als pingpongtafel gebruikt kan worden.”

Eventlocatie

Au Bureau moest normaal in mei al de deuren openen, maar corona zorgde voor vertraging. Vanaf nu is de coworkingspace wel beschikbaar. “Ik wil er zelf ook zaken in organiseren, zoals workshops”, zegt Crombé. “Maar ook verenigingen zullen hier kunnen huren, als eventlocatie voor een vijftigtal personen. Daar kan zelfs catering bij, waarvoor ik zal samenwerken met lokale leveranciers.”

Crombé is ervan overtuigd dat ze een lokaal, veilig en groen alternatief aanbiedt voor het werken en verplaatsen naar de grootsteden. “Ons motto in deze coronacrisis is niet thuiswerken, maar veilig vlakbij huis werken”, zegt ze. “Dat zal steeds meer ingang vinden. In grotere steden is zo’n manier van werken al langer in voege, in Dendermonde moet het nog wat bekender geraken. Maar ik geloof erin.”

Meer info over de coworking en Au Bureau is te vinden op www.aubureaudendermonde.be.