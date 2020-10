Atheneum zet in op correct spellen met online spelquiz Nele Dooms

11u35 0 Dendermonde Het Atheneum van Dendermonde zet extra in op taal en correct spellen. Sinds de start van het schooljaar worden jongeren gewezen op en gemotiveerd om juist te spellen. Met een online spelquiz als apotheose.

“We hechten veel belang aan taal in het Atheneum”, zegt Jirka Claessens, leerkracht Nederlands. “We willen ervoor zorgen dat de leerlingen de taal in al haar facetten goed onder de knie krijgen. Een hele maand september stond om te starten spelling centraal, want dat blijkt een pijnpunt over alle graden, vakken en studierichtingen heen. De leerkrachten gaven op elke toets aan in welke mate de leerling voldoende aandacht schenkt aan correcte spelling.”

Om het spellingsproject af te sluiten organiseerde de school een online spelquiz. Ine Smekens uit 3 Latijn Wetenschappen en Luka De Weirdt uit 4 Humane Wetenschappen werden als winnaars beloond met het taalspel “Just One”. Matheo Van Esser uit 5 Latijn Wiskunde en Rameh Mchalah uit 6 Wiskunde Wetenschappen waren de winnaars in de 3de graad en ontvingen het spel Scrabble.

Oktober wordt in het Atheneum “de maand van het geschreven woord”. Overal op school zullen dagelijks “tips and tricks” te zien zijn om goede schrijfoefeningen te maken. “De maand eindigt met de voorbereiding van de Junior Journalistenwedstrijd, een wedstrijd waar de leerlingen van Atheneum elk jaar geprezen worden voor hun schrijftalent”, zegt Claessens.