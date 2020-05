Atheneum toont met filmpje en nodige humor hoe het er bij heropstart school aan toe zal gaan Nele Dooms

14 mei 2020

Dendermonde Met de heropstart van de scholen voor de deur, lanceert het Atheneum van Dendermonde een filmpje om jongeren te tonen hoe het er in de school aan toe zal gaan als de lessen weer plaatsvinden.

In het Atheneum van Dendermonde starten vanaf vrijdag de zesdes twee halve dagen per week, maximaal gespreid. En het zal er helemaal anders uitzien. Dat legt de school uit in een video, gemaakt door Siga Van de Velde uit Sint-Gillis. Met de nodige humor en verschillende leerkrachten als acteurs wordt uitgelegd hoe het er aan toe zal gaan in het Atheneum als de school in coronacrisis weer is opgestart.

“We noemen het een instructievideo voor een veilige heropstart”, zegt de directeur. “De kijkers krijgen een beeld van hoe het er aan zal toegaan om les te krijgen op school in het coronatijdperk. Na 2 maand afstandsonderwijs voelt het allemaal een klein beetje 1 september, maar het zal toch ook helemaal anders zijn. Het leek ons nuttig de maatregelen en regels nog eens goed aan onze leerlingen visueel te maken. De video brengt dan ook verschillende afspraken rond hygiëne en veiligheid op school in beeld.”