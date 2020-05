Atheneum breidt studieaanbod uit Nele Dooms

07 mei 2020

17u07 1 Dendermonde Het Atheneum van Dendermonde breidt volgend schooljaar haar studieaanbod uit. Er komen enkele richtingen extra in het studiegebied Sport.

Vanaf september kunnen leerlingen in de tweede graad kiezen voor de studierichtingen ‘sportwetenschappen’ in het ASO en ‘lichamelijke opvoeding en sport’ in het TSO. De richtingen zijn uniek in Dendermonde en zullen elk schooljaar ook in de daaropvolgende jaren ingericht worden.

“We verwachten hier veel interesse voor, aangezien de vraag erg groot is en er weinig aanbod is in de regio”, zegt Bart Roels van het Atheneum van Dendermonde. “Met deze extra richtingen wordt het al erg ruime studieaanbod op de campus GO! MAD nog breder en dat is enkel positief voor onze leerlingen. Met een grote keuze aan studierichtingen kunnen we samen met de leerlingen en de ouders een traject uitstippelen dat aansluit bij hun talenten.”

Leerlingen met een interesse voor wetenschappen en sport, kunnen vanaf het eerste jaar in de A-stroom meteen kiezen voor de opties sport+, wetenschap+, dans of voetbal. Omdat de scholen momenteel geen ouders mogen ontvangen voor een rondleiding of verkennend gesprek, zal er digitaal meer informatie beschikbaar worden gesteld. Info: www.go-mad.be.