Asociale bestuurder krijgt geldboete en rijverbod Koen Baten

19 november 2019

15u29 1 Dendermonde Een politie in burger, meer was er op 8 maart 2018 niet nodig om het asociale gedrag van Rene V.M. op te schrijven en voor de politierecht bank te brengen. Het leverde de man, die in het verleden veel bezig was met het verkeer en de veiligheid, een geldboete en een rijverbod op.

De feiten in maart 2018 gebeurden op de Mechelsesteenweg in Dendermonde, één van de drukste banen in de stad en jarenlang een zwart punt. V.M. haalde er die dag hoge snelheden, deed aan bumperkleven, haalde rechts in via de pechstroken en bracht anderen in gevaar.

Een agent die op dat moment in burger was, zag de feiten gebeuren en kon de nodige vaststellingen doen. “Ik besef dat het fout was en heb niets slechts in mij. Ik hou ook van veilig verkeer en dit was bijzonder stom van mij", aldus V.M. Het leverde hem een geldboete op van 600 euro en een rijverbod van 15 dagen.