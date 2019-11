Asfalteringswerken op N41 zetten heel Grembergen vast: uur rijden voor 500 meter geen uitzondering Nele Dooms

04 november 2019

13u55 0 Dendermonde Kilometerslange files en heel Grembergen potdicht. Dat is het resultaat van de asfalteringswerken die maandag gestart zijn op de N41, ter hoogte van het kruispunt met de Denstraat. Chauffeurs ergeren zich dood. Met vooral één grote vraag: “Konden deze werken niet een week vroeger tijdens de vakantie gebeuren?”

Kinderen te laat op school, advocaten en rechters te laat op de rechtbank, werknemers te laat voor hun job, bussen met hopeloze vertraging en tal van gevaarlijke verkeerssituaties in het centrum van Grembergen. De gevolgen van de start van de werken op de N41 liet zich duidelijk voelen. Het verkeer werd vanop deze drukke weg richting Dendermonde afgeleid via de Dendermondsesteenweg in Hamme naar de Hamsesteenweg in Grembergen. Maar die wegen konden het verkeer niet aan en liepen hopeloos vast. Net als alle wegen in het centrum van Grembergen.

De situatie komt er amper drie weken nadat zich midden oktober ook serieuze verkeersellende in en rond Baasrode voordeed. Daar moesten chauffeurs urenlang aanschuiven voor de vernieuwing van een stukje wegdek ter hoogte van de rotonde aan het Hoogveld van amper vijf meter. Net als toen, regent het ook nu boze reacties, onder andere op sociale media. Voor velen die door Grembergen moesten bleek één of twee uur aanschuiven om een bestemming van amper een paar kilometers verderop te bereiken geen uitzondering.

De familie Van Den Bossche-Buggenhout uit de Denstraat in Grembergen stond al drie kwartier aan te schuiven, toen mama besloot rechtsomkeer te maken. “We zijn teug naar huis gereden want er was echt geen doorkomen aan”, klinkt het. “We hebben onze fiets genomen en hopen nu zo, zij het met heel wat vertraging, toch nog op het werk en op school te geraken. Deze situatie is ongelooflijk!”

De fiets bleek overigens niet overal zo’n veilig alternatief. In de Bakkerstraat bijvoorbeeld zat er voor fietsers niets anders op dan op het voetpad te rijden, vaak in tegenovergestelde richting, omdat er door de vele auto’s die vast stonden in beide richtingen geen doorkomen aan was. “De Bakkerstraat staat sowieso al gekend om het vele sluipverkeer”, analyseert de Fietsersbond. “Maar als er dan ook nog eens een verkeersbord door de werken staat dat deze route aanbeveelt, is het hek helemaal van de dam. Met alle gevolgen van dien voor de bewoners en de zwakke weggebruikers.”

De verkeersproblemen waren er al van 6 uur ‘s ochtends. En het ziet er naar uit dat ze nog tot eind deze week zullen aanhouden. De aannemer heeft immers tot 10 november nodig om het wegdek ter hoogte van de Denstraat af te schrapen, te vernieuwen en nieuwe markeringen aan te brengen. Velen reageren woedend op de timing. “Het was vakantie vorige week. Waarom de werken dan niet doen, in plaats van ze te laten starten op de eerste maandag na die vakantie”, klinkt het alom.

De werken zijn in handen van de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Geweest, beheerder van de N41. Maar schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V) weet wel waarom deze timing gebruikt werd. “Eigenlijk waren de werken in Baasrode, aan de rotonde van midden oktober, gepland itjdens de herfstvakantie”, legt ze uit. “Maar die werden vervroegd door een dringende verzakking. De werken aan de N41 waren vanaf het begin voorzien op dit ogenblik, om niet samen te vallen met het Hoogveld. Ondanks de vervroeging daar, is de timing voor Grembergen hetzelfde gebleven.”

Dierick is in overleg met de lokale politie van Dendermonde in een poging de verkeersproblemen te verminderen. “De politie bekijkt waar ze de komende dagen extra volk kan inzetten om het verkeer te stroomlijnen, zoals aan de brug van Grembergen en de rotonde van de Hamsesteenweg”, zegt ze. “Maar het zal vooral een week tanden bijten blijven. Het probleem is gewoon dat er geen alternatieve wegen als omleiding zijn. En Dendermonde zit sowieso al alle dagen overvol. Het minste ongeval of werken is aanleiding voor chaos. Jammer genoeg ook nu. Maar laten we vooral niet vergeten dat deze werken wel broodnodig zijn om het kruispunt met de Denstraat verkeersveiliger te maken voor fietsers.”