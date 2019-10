Asfalteringswerken op kruispunt N41/Denstraat van 3 tot 10 november Yannick De Spiegeleir

27 oktober 2019

16u04 0 Dendermonde Als laatste fase in de heraanleg van het kruispunt van de N41 en de Denstraat wordt een asfaltlaag aangebracht van 3 tot 10 november.

De werken gebeuren in 2 fasen (links en rechts). De zijstraten Denstraat en Hebbestraat worden afgesloten tijdens de duur van de werken. Het verkeer op de N41 richting Hamme kan door op 1 rijstrook (links of rechts zoals de werken vorderen). Het verkeer richting Dendermonde volgt een omleiding via de Dendermondsesteenweg naar de N470 (Hamsesteenweg). De tonnagebeperking in Grembergen op de N470 wordt tijdelijk opgeheven. Fietsers mogen de N41 niet oversteken. Zij rijden om via de Neerstraat en de fietssnelweg in de beide richtingen. Voetgangers zullen het kruispunt Denstraat blijven kunnen oversteken. Aan de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

De planning kan wijzigen door weersomstandigheden, onvoorziene omstandigheden of vervroegd einde.