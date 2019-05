Artiesten JazzBATTAKLANG palmen site Bastion V in Nele Dooms

29 mei 2019

Het Jazz Centrum Vlaanderen pakt op zondag 2 juni opnieuw uit met haar jaarlijkse JazzBATTAKLANG. Het evenement werd dik tien jaar geleden in het leven geroepen als opvolger van de beruchte jazzkroegentochten in Dendermonde. Het festival biedt een mengeling van jazz- en bluesmuziek, expo, interviews en creole food. Heel het gebeuren moet de sfeer uitademen van New Orleans. Na de geweldige passage van Tuba Skinny op de jubileumeditie vorig jaar, staat de affiche opnieuw vol steengoede jazz, blues en rootsmuziek. Headliner is Pugsley Buzzard Trio uit Australië. Hij speelt Harlem Stride, New Orleans funk, Swampshack jazz en Barrelhouse blues. Nog op de affiche staan de JCV Veterans, Marcel Backaert, Los Twangueros en Les Tzigales. Bezoekers mogen zich zondag ook verwachten aan food en drinks, een cavabar, workshops rond jazzmuziek, een vinylverkoop en een tentoonstelling. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur op de site van Bastion V en het Jazzcentrum, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 8 euro in voorverkoop, 10 euro aan de kassa. Info: www.jazzcentrumvlaanderen.be/jazzbattaklang.