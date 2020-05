Archeologen in Sint-Alexiusbegijnhof treffen dertigtal skeletten aan Nele Dooms

14 mei 2020

12u37 12 Dendermonde Een dertigtal skeletten. Daar zijn de archeologen van Ruben Willaert nv op gestoten bij de start van opgravingen in het Sint-Alexiusbegijnhof in Dendermonde. Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van wegen- en rioleringswerken die binnenkort in het begijnhof gepland zijn. De archeologen zijn momenteel aan het werk in het grasplein waar een waterbekken aangelegd zal worden.

Omdat er voor de aanleg van betere wegenis en degelijke riolering in het Sint-Alexiusbegijnhof, aan de Brusselsestraat in hartje stad, op de site gegraven moet worden en daardoor de ondergrond verstoord wordt, zijn archeologen aan het werk gezet om het terrein vooraf te onderzoeken. Midden het grasplein is een grote kuil gegraven. In 2013 vond nog al eens een archeologisch onderzoek in dat grasplein plaats, met diverse sleuven. Daarbij werden toen al skeletten van begraven mensen gevonden.

“Toen werd maar tot tachtig centimeter diep gegraven. Deze keer gaan we nog eens een halve meter dieper de grond in, omdat het waterbekken ook zo diep komt en dus tot daar de ondergrond verstoord wordt”, zegt Bart Bot, één van de archeologen van Ruben Willaert NV die momenteel op het begijnhof aan de slag zijn. “We hadden wel vermoed dat we hier nog meer skeletten gingen vinden. Ze liggen allemaal oost-west georiënteerd. Het was in de Middeleeuwen de gewoonte om mensen aan de kerk te begraven, al stond die indertijd in dit geval wel verder verwijderd van de opgravingen dan het huidige begijnhofkerkje.”

Geen begeintjes

Het is voorlopig onduidelijk van wie de skeletten afkomstig zijn. “Vast staat dat het niet om begijntjes gaat die hier werden begraven”, zegt Bot. “Vermoedelijk zijn het gewone burgers, mannen en vrouwen. Waren het particulieren die in de 16de eeuw na de brand van de kerk en enkele begijnenhuisjes hier kwamen wonen? Of gaat het om slachtoffers van De Pest? We hopen dat met verder onderzoek te ontdekken.”

De gevonden skeletten werden allemaal begraven in doodskisten. Het hout ervan is vergaan. De nagels waarmee ze dichtgespijkerd werden, liggen er wel nog. Een eerste grote zone is al uitgegraven. Later komt ernaast nog een tweede. “Bedoeling is de skeletten die we vinden bloot te leggen, te fotograferen en te registreren”, zegt Bot. “Bedoeling is er ook nog extra onderzoek op te doen. Onze fysische antropologe gaat dan na of het om een man, vrouw of kind ging en of er nog iets te ontdekken valt van mogelijke ziektes of aandoeningen. Wel moet gezegd dat het botmateriaal slecht bewaard is geweest, vermoedelijk door de zandgrond waar ze in liggen. Dat maakt verder onderzoek wel moeilijk.”

Geen geleide bezoeken

Verwacht wordt dat de archeologen tot midden juni aan de slag zullen zijn in het Sint-Alexiusbegijnhof. Na de opgravingen zullen ze ook de wegen- en rioleringswerken op de werf opvolgen en daarbij archeologische sporen die dan nog aan het licht komen registreren en onderzoeken. Wegens de coronamaatregelen zijn geleide bezoeken of een opensleuvendag momenteel niet mogelijk. Wie interesse heeft in de opgravingen, kan wel een wandelingetje naar het begijnhof maken en er kijken naar de archeologen aan het werk. het is daarbij wel opletten om de afstandsregels na te leven.