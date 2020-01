Arbeidshof buigt zich opnieuw over “discriminatie” vakbondsman bij afvalintercommunale Verko Nele Dooms

10u32 0 Dendermonde Het arbeidshof in Gent buigt zich in beroep opnieuw over de “discriminatie” van vakbondsman Martin Christiaens bij afvalintercommunale Verko. Deze laatste werd in eerste aanleg veroordeeld, maar ging in beroep. Voor het proces verzamelden tal van actievoerders aan het Gentse gerechtsgebouw. Een uitspraak volgt op 6 april.

Vaksbondsafgevaardigde Martin Christiaens was vorig jaar naar de rechtbank gestapt nadat hij bij Verko een andere jobfunctie kreeg toebedeeld, een job met een heel andere invulling dan de chauffeur die hij normaal was. Christiaens moest onder andere twee dagen per week schoonmaken in de composteringsafdeling, een job die bij het Verko-personeel als de meest vreselijke aanzien wordt. De man beschuldigde Verko van “discriminatie wegens syndicale overtuiging”. “Ze zoeken mij omdat ik als vakbondsafgevaardigde de spreekbuis van de ongenoegens bij de werknemers was”, is zijn standpunt. “Dat werd me niet in dank afgenomen. Ik werd plots zelf aangevallen en er startte een ganse pestcampagne tegen mij.”

De vakbondsman kreeg gelijk van de arbeidsrechtbank. Die oordeelde dat er genoeg aanwijzingen en verklaringen in het dossier zaten dat Christiaens ongunstiger behandeld werd dan een ander personeelslid in een gelijkaardige situatie en bleek ervan overtuigd dat de discriminatie gevolg was van de syndicale overtuiging van Christiaens. De intercommunale werd verplicht om Christiaens, ondertussen overigens ontslagen bij Verko, 13.000 euro schadevergoeding betalen.

Verko ging echter in beroep tegen haar veroordeling en die zaak wordt nu door het Arbeidshof in Gent behandeld. Voor de start van het proces maandag verzamelden tientallen sympathisanten, voornamelijk ACOD-leden, aan het gerechtsgebouw om Christiaens een hart onder de riem te steken. Op de zitting zelf bleven beide partijen bij hun standpunt. Verko blijft de discriminatie betwisten. Christianes advocaat vraagt bovenop de eerder uitgesproken schadevergoeding van 13.000 euro nog eens zes maanden loon wegens pesterijen. Uitspraak op 6 april.