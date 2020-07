Appelse toneelvereniging opgedoekt nadat KWB stekker eruit trekt: “Hopen toch nog op een wonder” Koen Baten

31 juli 2020

10u24 0 Appels Het KWB-toneel dreigt dit jaar zijn laatste voorstelling gespeeld te hebben. De KWB heeft beslist om de toneelgroep op te doeken. Het bestuur van de toneelgroep weet niet waarom, maar is hevig geschrokken. “Het is echt met spijt in ons hart dat we afscheid nemen", klinkt het bij het bestuur.

Alle negen spelers van de toneelgroep vernamen het nieuws via mail twee weken geleden. Het was een donderslag bij heldere hemel voor Peter De Waele, Rudy Vinck en Hermans Ilse, het bestuur van de toneelvereniging. “In de mail stond dat de stekker er werd uitgetrokken en dat er geen toneel meer zou zijn in Appels", zegt Rudy Vinck. “Met corona gingen we natuurlijk niet spelen, dat is evident, maar dat het nu plots volledig gedaan is, dat doet toch pijn", klinkt het.

De toneelvereniging bestond 36 jaar lang. Dit jaar waren ze terug na een jaar pauze met een nieuwe voorstelling die heel wat succes had. “We waren er ook in geslaagd om jongere leden aan te trekken, wat niet evident is", zegt Peter De Waele. “We waren hier ontzettend blij mee en het gaf onze vereniging een boost om nog beter te worden.”

Vol lof

Wat de reden is van de KWB om de toneelvereniging op te doeken is niet bekend. De toneelgroep kreeg hier nooit een volledig antwoord op. “Iedereen in onze groep wilde nog verder spelen, en enkele weken voor de mail waren ze nog vol lof over ons, dus we begrijpen het niet zo goed.” De toneelgroep is afhankelijk van de KWB voor sponsoring en voor het mogelijk maken van de voorstellingen. Het bestuur heeft gekeken of ze alleen kunnen verder doen zonder de KWB, maar dat is niet eenvoudig. “Financieel kost dit heel wat om alleen verder te gaan. In principe zou het wel kunnen, maar dan hebben we binnen een paar jaar problemen en moeten we toch weer stoppen", zegt Ilse.

“Hartverwarmend”

De groep plaatste een bericht op hun Facebookpagina en kreeg heel wat positieve reacties en steun. “Het deed ons wel iets om deze reacties te krijgen. Dat was hartverwarmend. Wij willen allemaal graag verder doen en hopen dat het nog goed komt. We zouden graag nog eens samenzitten met de KWB om te kijken of we al dan niet nog kunnen spelen", zegt Rudy.

De toneelgroep kijkt met veel plezier terug op het verleden en wil ook iedereen bedanken die hen ooit gesteund heeft. “Al onze sponsors en iedereen die is komen kijken willen wij enorm bedanken. Jarenlang zijn heel wat mensen blijven komen en daarvoor hebben we het gedaan. Misschien was dit jaar onze laatste keer en dan is een bedanking toch op zijn plaats", aldus het bestuur.