Appartement volledig onbewoonbaar nadat hoop kleding vuur vat Koen Baten

13 augustus 2020

00u13 9 Dendermonde Op de Noordlaan in Dendermonde is deze avond een appartement volledig uitgebrand. Een hoop kleren heeft er om een nog onduidelijke reden vuur gevat. De bewoners probeerden de brand zelf nog te blussen, maar het was te hevig waardoor de brandweer van Dendermonde er bijgehaald werd. “De brand moet zeer hevig geweest zijn want de schade is groot", zegt officier Frank Van Droogenbroeck.

De brand ontstond iets na 23.00 uur deze avond. Wat de vlammen heeft veroorzaakt is op dit moment nog niet duidelijk. De bewoners merkten het vuur zelf op en gooiden meteen de brandende kledij naar buiten. “Ze probeerden daarna de brand ook nog zelf te blussen, maar dit bleek niet evident te zijn", aldus Van Droogenbroeck.

De hulpdiensten hadden de brand uiteindelijk snel onder controle maar er werd wel heel wat schade aangericht in de woning. Binnen zag alles zwart. “Het appartement is zeker een tijd onbewoonbaar, maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen", klinkt het.

Beide bewoners werden wel even gecontroleerd in de ambulance ter plaatse. Zij hadden heel wat rook ingeademd, maar waren er niet erg aan toe. De brandweer deed een controle van het hele gebouw en de appartementen. De hele blok werd even geëvacueerd voor de veiligheid. Waar de bewoners opgevangen zullen worden is niet duidelijk.