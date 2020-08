Appartement onbewoonbaar nadat droogkast vuur vat Koen Baten

03 augustus 2020

19u57 24 Dendermonde In de Papiermolenstraat in Dendermonde is een appartement maandagavond onbewoonbaar verklaard nadat er brand was uitgebroken op de derde verdieping. Een droogkast die stond de draaien had er vuur gevat. Er was heel even paniek omdat er mogelijk een kindje van een jaar aanwezig zou zijn in de woning, maar uiteindelijk bleek er niemand aanwezig te zijn.

De brand ontstond iets voor 19 uur in het appartementsgebouw op de hoek van de Papiermolenstraat. De brandweer begon het vuur langs binnen te bestrijden en had de situatie snel onder controle. Er was wel heel wat rook aanwezig. “We wisten in het begin niet meteen of er nog iemand aanwezig was, maar kregen gelukkig snel het nieuws dat iedereen buiten was”, zegt Frank Van Droogenbroeck.

De schade aan het appartement was groot. Het werd dan ook onbewoonbaar verklaard en de eigenaars zullen tijdelijk een ander onderkomen moeten zoeken. “Gelukkig was het appartement onderverdeeld in verschillende delen, anders was het hele blok mogelijks in vlammen opgegaan”, klinkt het. Het is niet de eerste brand in het pand. Vorig jaar ontstond er ook al eens een brand, maar die was minder hevig. Het dakappartement kreeg ook wat rook naar binnen maar er was geen verdere schade. Ook de andere appartementen liepen geen schade op.

De brandweer van Dendermonde kreeg op een jaar tijd al verschillende keren te maken met een brand die door een droogkast veroorzaakt werd. “Deze machines zijn erg gevaarlijk wanneer er niemand thuis is en kunnen heel wat schade aanrichten”, vertelt Van Droogenbroeck. “We willen daarom nogmaals de boodschap meegeven om deze toestellen niet aan te zetten wanneer je daarna de woning verlaat, want het kan heel wat gevolgen hebben”, besluit hij.