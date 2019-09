Animatie genoeg tijdens kermisweekend Nele Dooms

10 september 2019

17u34 0

Het Feestkomitee Mespelare organiseert dit weekend de jaarlijkse kermis. Een affiche vol activiteiten is voorzien. Op zaterdag 14 september komt covergroep The Hitcrackers langs. Zij spelen voor live jukebox met de grootste hits uit de jaren vijftig en zestig vanaf 21 uur. Iedereen mag de dansbenen boven halen. Om 21.30 uur vindt een vuurwerk plaats. Op zondag 15 september staat voor de vijfde keer een Kubb-tornooi op de agenda. Dat begint om 15 uur. Ook een wedstrijd eierwerpen is voorzien. Voor de muzikale animatie zorgen The Goebby’s. Op maandag 16 september vindt om 9.30 uur traditiegetrouw een misviering plaats in de Sint-Aldegondiskerk, ter ere van Sint-Aldegonde en overleden parochianen. Om 10.30 uur kunnen liefhebbers in café En Passant bakschieten. Voor iedere deelnemer zijn er gratis boterhammen met kopvlees. De KVLV organiseert op dinsdag 17 september een Gerrebolling. De wedstrijd begint om 14 uur in ontmoetingscentrum De Mespel. Op donderdag 19 september staat het Feest van de Gepensioneerden op het programma. Animatie en dans met Luc Baert is er vanaf 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de De Mespel. De toegang bedraagt 5 euro. Info: www.feestkomiteemespelare.be.