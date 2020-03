Andries Geldof lanceert gezelschapsspel ‘De Reuzendans’: Mars, Goliath en Indiaan dansen voortaan als pion Nele Dooms

12 maart 2020

10u24 32 Dendermonde De Dendermondse reuzen Mars, Indiaan en Goliath dansen voortaan ook als pionnen op een spelbord. Dat is te danken aan Dendermondenaar Andries Geldof die het gezelschapsspel ‘De Reuzendans’ ontwikkelde. Na anderhalf jaar voorbereiding, wordt het spel aanstaande zaterdag officieel gelanceerd in de bibliotheek van Dendermonde.

Zot van zijn stad en haar folklore is Andries Geldof en dus zette hij zich aan het werk om een uniek gezelschapsspel te ontwikkelen waarin het Ros Beiaard en de Gildenreuzen een hoofdrol spelen. Inspiratie zocht hij bij de jaarlijkse reuzenommegang Katuit. “Spelers kruipen in de huid van Mars, Goliath, Indiaan, het Ros Beiaard of de Knaptand, die elk een unieke pion hebben”, zegt Andries. “Op de stadspleinen proberen de spelers elkaar te overtreffen door danskaarten uit te spelen. Wie het best danst, krijgt de meeste punten. Als apotheose dagen de reuzen elkaar voor een laatste keer uit op het laatste plein van het parcours: de Grote Markt. De winnaar is de speler met de meeste punten.”

Naast unieke pionnen werd ook een bijzonder spelbord ontworpen. “Dat bestaat uit speltegels van straten en pleinen”, zegt Geldof. “Die kunnen op verschillende manieren gelegd worden. Zo verrast het spel elke keer opnieuw. Je kan het honderden keren spelen en het zal toch telkens anders zijn.”

Positieve reacties

Andries werkte anderhalf jaar aan het nieuwe gezelschapsspel. Voor de illustraties deed hij beroep op Maarten De Schrijver. Ze tonen een feestelijke stad om met plezier door te paraderen en brengen de spelpionnen op een speelse manier tot leven. De voorbije maanden werd het spel intensief getest door het te laten spelen door tal van mensen. Geldof schuimde daarvoor verschillende spelletjesnamiddag af en organiseerde ook zelf testmomenten. De reacties waren steevast heel positief. De laatste details zijn afgewerkt, zodat het spel nu helemaal klaar is. Niet toevallig vindt het lanceren nu plaats, midden 2020, hét Ros Beiaardjaar. “Liefhebbers kunnen het nu al spelen in afwachting van die grote dag op 24 mei als het Ros Beiaard zijn ronde doet door de stad”, zegt Geldof.

Niet enkel voor Dendermondenaren

De Reuzendans is een familiespel voor 2 tot 5 spelers vanaf 8 jaar en duurt ongeveer 45 minuten. Het stadsbestuur en de Erfgoedcel Land van Dendermonde steunen het project. “Toch is het spel niet alleen bedoeld voor Dendermondenaren die opgaan in de Ros Beiaardgekte”, benadrukt Geldof. “Het is een origineel en leuk familiespel, met een legende die tot ver buiten de stadsgrenzen bekend is. Iedereen kan er plezier aan beleven.”

De Reuzendans is te verkrijgen bij Tuf-Tuf, Standaard Boekhandel, Gamevault en Fun, en andere lokale winkels zoals de Delhaize, Decoratiewinkel Putteman, Bakermat en verschillende krantenwinkels. Wie niet in Dendermonde woont, kan het spel halen in de winkels van De Banier. Tot de Ros Beiaardommegang is het spel te koop aan 30 euro, daarna aan 35 euro. Wie het spel eerst wil uitproberen, kan dat op zaterdag 14 maart bij de officiële lancering in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde, doorlopend van 9 tot 16 uur. Om 14 uur komen de Vier Heemskinderen langs om het spel te spelen.