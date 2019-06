André Hazes Jr. zorgt voor feestje op site Hollandse Kazerne Nele Dooms

André Hazes Jr. zorgde zondagavond, samen met twaalfkoppige live band, voor een feestje op de site van de Hollandse Kazerne in hartje Dendermonde. Aanleiding was het allereerste Deiremonnelicious-festival, opgezet door de uitbaters van het cultuurcafé Cour et Jardin. Zondagavond stond borg voor schlagermuziek. Het waren Raf Van Brussel en Gene Thomas die de aftrap van het festival gaven, gevolgd door de Romeo’s. Top van de affiche was André Hazes, die het publiek makkelijk op zijn hand kreeg. Voor de eerste editie van het Deiremonnelicious-festival daagden ruim 1.500 bezoekers op. Daar zijn de organisatoren heel tevreden mee. “Het is de eerste keer geweest dat we zo’n festival opzetten en het is allemaal heel vlug gegaan”, zegt Joachim Heuvinck. “We zijn best blij dat zoveel volk opdaagde.”