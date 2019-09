Anderstalige nieuwkomers als ambassadeurs van vrede naar Global Peace Games Nele Dooms

19 september 2019

15u07 2 Dendermonde Zes leerlingen van de OKAN-klassen in Dendermonde voor anderstalige nieuwkomers geven deze week het beste van zichzelf tijdens de Global Peace Games in Mesen. De jongeren zijn vanuit de Ros Beiaardstad vertrokken als ‘ambassadeurs van vrede’.

Deze week komen meer dan tachtig jongeren uit verschillende landen samen in Mesen. Tegen een achtergrond van WO I doen ze er aan sport, volgen ze workshops rond vrede en conflict en brengen ze bezoeken aan oorlogsmonumenten in die regio. De Global Peace Games brengen jongeren uit België, Italië, Engeland, India, Duitsland en Noord-Ierland in contact met elkaar. In totaal zijn twintig verschillende nationaliteiten aanwezig op deze uitwisseling. Samen worden deze jongeren zo ‘peace ambassadors’.

Bij de Belgische delegaties horen ook zes jonge anderstalige nieuwkomers die school lopen in Dendermonde. De jongeren kennen elkaar vanuit Taxi-Taalkracht, de vrije tijdsbegeleiding voor OKAN-leerlingen in de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-Dendermonde, en doen mee onder begeleiding van Groep Intro. “Sommigen onder hen zijn afkomstig uit conflict- of oorlogsgebied en staan nu stil bij wat zich hier in ons land iets meer dan 100 jaar geleden afspeelde”, zegt begeleidster Tini. “Zo zien ze dat conflicten overal ter wereld kunnen gebeuren.”

De uitwisseling is gebaseerd op de zogenaamde Kerstbestanden van WO I. “Soldaten van beide kampen sloten toen voor enkele dagen vrede, wisselden geschenken uit en speelden voetbal”, legt Rembert, begeleider Groep Intro uit. “Dit verhaal spreekt echt tot de verbeelding van onze jongeren. Ze worden uitgedaagd om los van gender, nationaliteit, geloof of huidskleur vriendschappen te sluiten. Onze Dendermondse deelnemers doen dat alvast prima.”