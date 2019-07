Anciens tekenen voor derde keer present op Bloemencorso en pakken uit met Punk Nele Dooms

11 juli 2019

11u40 0 Dendermonde De Anciens hebben duidelijk de smaak van het bloemenwagen bouwen weer te pakken. Drie jaar geleden sprongen ze als ex-wagenbouwers in om voor een extra bloemenwagen te zorgen voor de Bloemenstoet in Sint-Gillis-Dendermonde. Ondertussen zijn ze weer een vaste waarde in corso. Met het thema Punk tonen ze dit jaar dat ze nog volle goesting hebben.

De reünie van de ex-wagenbouwers kwam er midden 2017 na een filmpje dat het corsomité over de corso maakte met als thema “Vrienden voor het Leven”. “Bij de opnames midden een bloemenveld werd geopperd dat het leuk zou zijn nog eens samen te werken aan een wagen. Niet veel later waren er concrete plannen. En sindsdien hebben we de smaak weer voluit te pakken”, zegt Hans Mannaert. “Toepasselijk noemden we ons, als ervaren rotten in het vak, de Anciens.”

De voorbije twee deelnames aan de Bloemencorso zorgden voor heel wat positieve reacties. En dus gaan de Anciens, gesterkt met zelfvertrouwen, dit jaar ook voor een derde deelname. De bloemencorso in september zal helemaal in het teken staan van muziek en daar spelen ook de Anciens op in. “Onze liefde voor muziek tonen we met het thema Punk”, zegt Mannaert. “Daarmee bewijzen we dat we nog jong van hart zijn en er stevig tegenaan kunnen gaan. Hoe de wagen er precies zal uitzien is nog een verrassing, maar het is wel al duidelijk dat er 70.000 dahlia’s nodig zullen zijn om hem af te werken.”

De bloemencorso vindt plaats op zondag 1 september in Sint-Gillis-Dendermonde. Ook andere groepen wagenbouwers schieten ondertussen in zevende versnelling met voorbereidingen. Er zal dit jaar een recordaantal van liefst vijftien bloemenwagens te zien zijn.