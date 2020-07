Amper jaartje na plaatsen nestkast aan Blokkesmolen al resultaat: drie jonge kerkuiltjes geringd Nele Dooms

03 juli 2020

13u49 0 Baasrode Amper een jaartje nadat natuurliefhebbers aan de Blokkesmolen in Baasrode een nestkast plaatsten voor kerkuilen, boeken ze al succes. Een koppel heeft er voor drie kuikens gezorgd. Die zijn nu geringd. Het enthousiasme bij de vrijwilligers kan niet op.



De Kerkuilenwerkgroep Natuurpunt ‘s Heerenbosch is in de regio Baasrode, Lebbeke en Buggenhout actief sinds 2006. Onder andere de kerk van Opdorp en die van Buggenhout kregen al nestkasten voor kerkuilen, met succes. De kast in de toren van de kerk van Baasrode is nog altijd onbewoond. Maar voor de nestkast in de Blokkesmolen, aan de Bookmolenstraat in Baasrode, tekent zich nu een ander verhaal af.

De vijf vrijwilligers van de Kerkuilenwerkgroep plaatsten de nestkast in de Blokkesmolen, die al in 1818 werd gebouwd, in juli vorig jaar. Eigenaar Willy Van de Velde stelde de molen met plezier ter beschikking voor het project. “Dat we na amper een klein jaar al een koppel kerkuilen in de kast zouden hebben, overtreft onze stoutste verwachtingen”, zegt Luc Bruggeman. “En dan hebben ze al meteen jongen ook. Drie kuikens tellen we. Dit is dus een heel groot succes. Blijkbaar is de Blokkesmolen echt een ideale locatie voor een uilenkast.”

De natuurliefhebbers haalden er een specialist bij om de uilskuikens te ringen. Zo kunnen ze in de toekomst volgen waar de dieren verzeild raken. “Want binnenkort vliegen ze uit en vinden dan een eigen stek om te leven”, weet Geert Aerts. “Tot dan spreken we hier over een ‘broedsel onder beschermd toezicht’. De rust mag hier absoluut niet verstoord worden. Dat is de beste bescherming die we de jongen kunnen bieden.”