Amelie Albrecht vanavond in Slimste Mens en wordt meteen “hilarische nieuwkomer” genoemd Nele Dooms

19 november 2019

17u57 0

Wie dat wil kan vanavond, dinsdag, tijdens de uitzending van De Slimste Mens ter Wereld supporteren voor een stadsgenoot. Comédienne Amelie Albrecht uit Dendermonde doet immers mee. Een tijdje geleden werd ze nog winnaar van Humo’s Comedy Cup en ze staat met regelmaat van de klok op het podium met haar grappen en droge humor. Nu neemt ze in de quizzetel van televisiezender Vier plaats en antwoord op de vragen van presentator Erik Van Looy. Al kan er ook daar zeker en vast een kwinkslag tussen. De makers van De Slimste Mens ter Wereld noemen haar zelfs een “hilarische nieuwkomer”. Geen wonder voor wie naar haar intro in de trailer van Vier kijkt: “Ik heb het gewoon gehad in het leven”, zegt ze op vraag van Van Looy of ze lui is. En “Ge zou er van verschieten hoe rap uw leven gaat, en ineens ben je postbode”. Wie benieuwd is of Amelie haar eerste ronde overleeft, kan om 21.15 uur afstemmen op Vier.