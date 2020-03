Ambulancedienst maakt filmpje om hulpverleners hart onder de riem te steken Koen Baten

29 maart 2020

17u50 15 Dendermonde De ambulancedienst van Dendermonde heeft dit weekend een ludiek filmpje opgenomen met de titelsong van Ali B. Hij maakte een liedje ‘anderhalf’ dat verwijst naar de afstand die we best houden tussen personen tijdens de coronacrisis. “Het is een ode aan alle hulpverleners die vandaag nog steeds verder werken", klinkt het.

In het filmpje tonen ze enkele situaties hoe het is om voldoende afstand te moeten houden, maar dat ook de hulpverleners altijd paraat moeten staan om patiënten te helpen in deze tijden van corona. “Iedereen, artsen, verpleegkundigen, ambulanciers, politie en brandweer willen wij bedanken voor de inzet", klinkt het. “Samen staan we sterk tegen corona en kunnen we dit virus aan.”

Het ludieke filmpje heeft zeker ook een onderliggende boodschap. “We willen ook echt aantonen dat iedereen voorzichtig moet zijn en de nodige afstand moet behouden. Hou rekening met de opgelegde maatregelen,” klinkt het.

